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В Тулу привезли боевой «Ураган»
Фото: пресс-служба Тульского музея оружия

В Тулу привезли боевой «Ураган»

Выставка Музея оружия «Стальные стражи» пополнилась новым экспонатом.

На территории тульского «шлема» появился новый экспонат в натуральную величину – реактивная система залпового огня «Ураган». Чтобы установить многотонную боевую машину на площадку перед музеем, понадобилось два подъёмных крана.

Реактивная система залпового огня «Ураган» была разработана под руководством главного конструктора тульского «Сплава» Александра Никитовича Ганичева. В этой разработке тульские конструкторы первые в мире создали кассетную головную часть реактивного боеприпаса.

Боевая машина способна нести на себе 16 снарядов калибра 220 мм, максимальная дальность стрельбы составляет порядка 35 км, а время развёртывания из походного положения в боевое не превышает трёх минут.

«Ураган» был принят на вооружение в 1975 году и до сих пор используется российской армией.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +2
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