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Из тульского храма неизвестные похитили иконы и латунный крест

Из тульского храма неизвестные похитили иконы и латунный крест

Возбуждено уголовное дело.

В ночь с 15 на 16 октября неустановленные лица похитили из храма Иоанна Златоуста, расположенного в Туле на ул. Пролетарской, латунный крест и иконы.

По данному факту отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории СУ УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) УК РФ.

Прокуратурой Пролетарского района г. Тулы постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что ход и результаты расследования взяты на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:34 +1
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