Из тульского храма неизвестные похитили иконы и латунный крест
Возбуждено уголовное дело.
В ночь с 15 на 16 октября неустановленные лица похитили из храма Иоанна Златоуста, расположенного в Туле на ул. Пролетарской, латунный крест и иконы.
По данному факту отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории СУ УМВД России по г. Туле возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) УК РФ.
Прокуратурой Пролетарского района г. Тулы постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что ход и результаты расследования взяты на контроль.
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