На первого заместителя главы администрации МО Щёкинский район завели дело

На основании материалов прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации МО Щекинский район Анатолия Панфилова. Он подозревается в ч.2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности, совершенное в нарушение вступившего в законную силу судебного акта).

По версии следствия, в 2013 году в Щекино администрация муниципального образования предоставила индивидуальному предпринимателю в аренду земельный участок и выдала разрешение на строительство торгово-офисного здания.

В ходе возведения здания потребовалось согласовать изменения в проектную документацию и продлить срок разрешения на строительство, однако администрация предпринимателю в этом отказала.

В 2017 году по иску предпринимателя суд обязал администрацию продлить срок действия разрешения и внести изменения в проектную документацию, но в нарушение вступившего в законную силу судебного решения первый заместитель главы администрации снова подписал решение об отказе.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.