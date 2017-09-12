Тульские авиамоделисты завоевали золото на соревнованиях в Химках

В подмосковных Химках с 7 по 10 сентября прошел этап кубка России и кубка мира по авиамодельному спорту в классе F-2D. За призовой пьедестал боролось 65 экипажа из пяти стран: Латвии, Литвы, Украины, Болгарии и России.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области.

Погода на старты выдалась весьма благоприятная: солнечная и теплая. В результате трехдневной напряженной борьбы тульские спортсмены, мастера спорта международного класса, Александр Шалаев и Юрий Моисеев завоевали золото, обойдя экипажи из Москвы и Литвы.

Теперь туляки готовятся к участию в финале Кубка России, который пройдет в Тюмени с 20 по 25 сентября.