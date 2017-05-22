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Трамвайные пути на улице Марата в Туле отремонтируют к 29 мая
Фото из архива Myslo.

Трамвайные пути на улице Марата в Туле отремонтируют к 29 мая

Всего в 2017 году планируется заменить порядка 3,6 км трамвайных путей до конца октября.

С 17 апреля специалисты службы пути приступили к работам по капитальному ремонту трамвайных путей на улице Марата на участке от улицы Каракозова до улицы Ложевой. Ремонт снизит шумность транспорта и позволит избежать расшатывания путей.

Всего в 2017 году планируется заменить порядка 3,6 км трамвайных путей до конца октября. 

Также на этой неделе завершится ремонт Восточного обвода. На данный момент выполнено 58%.

На этой неделе начнется ремонт в проезде Токарева, в Промышленном проезде, на улице Гагарина. А срок ремонта трамвайных путей на Марата продлили на неделю из-за погодных условий, до 29 мая (той части, которая сейчас ремонтируется). Там уже уложено рельсов в 100% объёме.

Всего предстоит произвести замену 1540 метров рельсов. Работы по ремонту включат в себя:

  • демонтаж рельсошпальной решетки,
  • рытье корыта,
  • укладку рельсо-шпальной решетки,
  • асфальтирование,
  • ремонт литой асфальтобитумной смесью межрельсового пространства.

Кроме того, на прошедшей неделе МКП «Тулгорэлектротранс» выполнил следующие работы по ремонту:

  • установили 680 погонных метров бордюрного камня,
  • завершили асфальтирование на перекрестке улиц Марата и Каракозова,
  • демонтировали 740 погонных метров рельсо-шпальной решетки,
  • обустроили 750 погонных метров щебеночного основания под устройство нижнего слоя асфальбетонного покрытия одиночного пути,
  • обустроили 650 погонных метров корыта 2-го одиночного пути,
  • обустроили 1200 масфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой),
  • завершили работы на переезде улицы Ложевая.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:58 +2
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