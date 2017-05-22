Трамвайные пути на улице Марата в Туле отремонтируют к 29 мая
Всего в 2017 году планируется заменить порядка 3,6 км трамвайных путей до конца октября.
С 17 апреля специалисты службы пути приступили к работам по капитальному ремонту трамвайных путей на улице Марата на участке от улицы Каракозова до улицы Ложевой. Ремонт снизит шумность транспорта и позволит избежать расшатывания путей.
Всего в 2017 году планируется заменить порядка 3,6 км трамвайных путей до конца октября.
Также на этой неделе завершится ремонт Восточного обвода. На данный момент выполнено 58%.
На этой неделе начнется ремонт в проезде Токарева, в Промышленном проезде, на улице Гагарина. А срок ремонта трамвайных путей на Марата продлили на неделю из-за погодных условий, до 29 мая (той части, которая сейчас ремонтируется). Там уже уложено рельсов в 100% объёме.
Всего предстоит произвести замену 1540 метров рельсов. Работы по ремонту включат в себя:
- демонтаж рельсошпальной решетки,
- рытье корыта,
- укладку рельсо-шпальной решетки,
- асфальтирование,
- ремонт литой асфальтобитумной смесью межрельсового пространства.
Кроме того, на прошедшей неделе МКП «Тулгорэлектротранс» выполнил следующие работы по ремонту:
- установили 680 погонных метров бордюрного камня,
- завершили асфальтирование на перекрестке улиц Марата и Каракозова,
- демонтировали 740 погонных метров рельсо-шпальной решетки,
- обустроили 750 погонных метров щебеночного основания под устройство нижнего слоя асфальбетонного покрытия одиночного пути,
- обустроили 650 погонных метров корыта 2-го одиночного пути,
- обустроили 1200 м2 асфальтобетонного покрытия (выравнивающий слой),
- завершили работы на переезде улицы Ложевая.