Трамвайные пути на улице Марата в Туле отремонтируют к 29 мая

Фото из архива Myslo.

Всего в 2017 году планируется заменить порядка 3,6 км трамвайных путей до конца октября.

С 17 апреля специалисты службы пути приступили к работам по капитальному ремонту трамвайных путей на улице Марата на участке от улицы Каракозова до улицы Ложевой. Ремонт снизит шумность транспорта и позволит избежать расшатывания путей.

Всего в 2017 году планируется заменить порядка 3,6 км трамвайных путей до конца октября. Также на этой неделе завершится ремонт Восточного обвода. На данный момент выполнено 58%.

На этой неделе начнется ремонт в проезде Токарева, в Промышленном проезде, на улице Гагарина. А срок ремонта трамвайных путей на Марата продлили на неделю из-за погодных условий, до 29 мая (той части, которая сейчас ремонтируется). Там уже уложено рельсов в 100% объёме.

Всего предстоит произвести замену 1540 метров рельсов. Работы по ремонту включат в себя:

демонтаж рельсошпальной решетки,

рытье корыта,

укладку рельсо-шпальной решетки,

асфальтирование,

ремонт литой асфальтобитумной смесью межрельсового пространства.

Кроме того, на прошедшей неделе МКП «Тулгорэлектротранс» выполнил следующие работы по ремонту: