новости
новости
Регистрация
Фанаты «Спартака» и «Арсенала» выбежали на поле после матча
Фото Ларисы Тимофеевой и Ксении Грибковой.

Фанаты «Спартака» и «Арсенала» выбежали на поле после матча

Об этом сообщают корреспонденты Myslo с Центрального стадиона.

Со счетом 3:0 завершился матч «Арсенал-Спартак». Фанаты обеих команд выбежали на поле.

Настроения у фанатов диаметрально противоположные: Тула радуется за свою команду, спартачи ломают ворота.


Фото twitter.com/Russia_calls


Наши ворота унесли.

 

 

Галерея
Арсенал-Спартак, Фото: 1
Арсенал-Спартак, Фото: 2
Арсенал-Спартак, Фото: 3
Арсенал-Спартак, Фото: 4
Арсенал-Спартак, Фото: 5
Арсенал-Спартак, Фото: 6
Арсенал-Спартак, Фото: 7
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
Кирьяков: «Сегодня фортуна нас отблагодарила»
Спорт
Кирьяков: «Сегодня фортуна нас отблагодарила»
сегодня, в 17:45, 41 1068 0
За право остаться в Премьер-лиге «Арсенал» будет сражаться с «Енисеем»
Спорт
За право остаться в Премьер-лиге «Арсенал» будет сражаться с «Енисеем»
сегодня, в 17:33, 17 1297 -1
«Арсенал» крупно обыграл «Спартак» и сыграет в стыковых матчах
Спорт
«Арсенал» крупно обыграл «Спартак» и сыграет в стыковых матчах
сегодня, в 16:51, 331 25374 7
Болельщики «Спартака» устроили в Туле массовые беспорядки
Дежурная часть
Болельщики «Спартака» устроили в Туле массовые беспорядки
сегодня, в 16:30, 105 9737 3
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:05 0
Другие статьи по темам
Событие
Арсенал - Спартакматчбеспорядкифанаты
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За право остаться в Премьер-лиге «Арсенал» будет сражаться с «Енисеем»
За право остаться в Премьер-лиге «Арсенал» будет сражаться с «Енисеем»
Что изменится в ЕГЭ в этом году?
Что изменится в ЕГЭ в этом году?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.