Фото Ларисы Тимофеевой и Ксении Грибковой.
Фанаты «Спартака» и «Арсенала» выбежали на поле после матча
Об этом сообщают корреспонденты Myslo с Центрального стадиона.
Со счетом 3:0 завершился матч «Арсенал-Спартак». Фанаты обеих команд выбежали на поле.
Настроения у фанатов диаметрально противоположные: Тула радуется за свою команду, спартачи ломают ворота.
Фото twitter.com/Russia_calls
Наши ворота унесли.
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