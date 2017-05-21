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Что изменится в ЕГЭ в этом году?
Фото из архива Myslo.

Что изменится в ЕГЭ в этом году?

Рособрнадзор на днях провел прямую линию для выпускников и их родителей.

Совсем скоро стартуют школьные экзамены. В ходе традиционной ежегодной «горячей линии» Рособрнадзора заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев рассказал об удалениях с ЕГЭ, видеоконтроле на ОГЭ (ГИА) и дополнительных резервных днях.



- Если я выполню все задания до окончания экзамена, могу ли я преждевременно сдать работу и уйти?

- Конечно, это нормальное явление. Такое происходит в двух ситуациях: либо ребята подготовлены слишком хорошо, либо слишком плохо. В любом случае за преждевременную сдачу работы не будет ни наказаний, ни поощрений.

- Сколько действительны результаты ЕГЭ?

- В течение четырех лет после вашего ознакомления с результатами.

- Я окончил школу несколько лет назад. Могу ли я сдать ЕГЭ в этом году, если не успел подать заявку до 1 февраля?

- Существуют специальные окна, которые позволяют вносить данные участников за несколько недель до ЕГЭ. Но для этого нужны объективные причины. Вы должны предоставить их региональной государственной экзаменационной комиссии. Она принимает решение — удовлетворить или отклонить просьбу. Если ответ положительный, ваши данные поступают в Федеральный центр тестирования.

- Можно ли пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить результат?

- Если вы провалили один из обязательных экзаменов (русский язык, математика) или не присутствовали на экзамене по объективной причине (например, по состоянию здоровья), то сможете пересдать его в резервный день. Решение принимает региональная экзаменационная комиссия.

- Я подала заявку на сдачу трех предметов ЕГЭ. Но потом узнала, что для поступления мне нужен еще один — физика. Как быть?

- Все вузы России были обязаны до 1 октября 2016 года вывесить на своих сайтах список предметов, которые необходимы для поступления на ту или иную специальность. Если вуз вдруг меняет перечень — это нарушение. Рособрнадзор готов помочь каждому будущему студенту разобраться с этой проблемой: мы внесем вас в список на сдачу этого неожиданно появившегося предмета. Внимание: такое решение может быть принято не позднее, чем за две недели до экзамена. Если же вы не укладываетесь в сроки, есть другой выход — вы можете рассчитывать на резервные дни. Главное — доказать региональной экзаменационной комиссии, что вы невиновны в произошедшем.

- Где и когда можно узнать результаты ОГЭ?

- Самый простой способ — в своей школе. На проверку работ отводится не больше 10 дней.

- На экзамен нужно брать черную ручку и паспорт. А что категорически нельзя проносить с собой?

- Это четко прописано в порядках проведения экзамена. Категорически запрещено брать с собой любые информационно-коммуникационные устройства. Ведь их наличие может существенно отразиться на результатах ЭГЭ или ОГЭ. Даже если вы не пользуетесь мобильным телефоном, а просто имеете его при себе, итог один — вас удалят с экзамена. Вопреки желанию школьников, на экзамене по математике запрещены калькуляторы. Ведь нужно проверить не только знание теорем и формул, но и умение считать. Зато ребятам можно взять с собой линейку и транспортир. На физике разрешены непрограмированные калькуляторы.
Для детей с ограниченными возможностями — особые условия для сдачи экзамена — специальные аудитории, дополнительное оборудование, сопровождающий. С полным перечнем условий вы можете ознакомиться на сайте Рособрнадзора.

- Если меня удалят с экзамена, когда будет возможность сдать его еще раз?

- Лучше, конечно, не удаляться. Но если такое произошло, нужно разбираться в причинах. Допустим, у вас обнаружили шпаргалку или мобильный телефон, и видеокамера это зафиксировала. Тогда, к сожалению, вы больше не попадете на сдачу этого предмета в текущем году. Других — да, этого конкретного — нет. Его результаты будут аннулированы. Есть и другие ситуации. Например, вас удалили за плохое поведение: это не столь грубое нарушение. Вы можете обратиться в региональную экзаменационную комиссию, которая примет решение — разрешить вам пересдачу или нет.

- Могут ли организаторы отвечать на вопросы по заполнению бланков?

- Это их работа! Если после инструктажа по заполнению бланков у вас остались вопросы, вы можете задать их в течение экзамена. Однако просить у организатора помощи в решении заданий — грубейшее нарушение. В таком случае организатор будет наказан большим штрафом или даже увольнением, а ваша работа автоматически аннулируется.

- Сдаю математику по двум уровням. Если сдам базовый, а профильный нет, позволят ли пересдать?

- Независимо от того, какой уровень вы завалили, пересдать математику нельзя. Одного положительного результата достаточно.

- Будут ли изменения в бланках ЕГЭ?

- Да, об этом объявляли еще в конце декабря. В регистрационном бланке изменения несущественны: мы удалили несколько необязательных полей. А вот в бланке № 1 они более очевидны: сокращено количество полей для исправления ответов. Также появилось место, где организатор должен отметить количество изменений, которые внес школьник во время экзамена.

- Мой сын учится в 9 классе. Что будет, если он не сдаст предметы по выбору на ОГЭ?

- В этом году девятиклассники впервые будут сдавать четыре предмета — два обязательных (русский язык и математика) и два — по выбору. Но по факту получается, что положительные оценки должны быть по всем четырем предметам. Если по двум их них «неудовлетворительно», ученику предоставляются дополнительные дни для сдачи. А те ребята, которые не справились и в эти сроки, смогут попытаться вновь, но уже в сентябре.

- Когда будут известны результаты ЕГЭ по базовому уровню математики?

- На официальном сайте Рособрнадзора есть полное расписание. В регионы результаты придут не позднее 14 июня.

- Если я не смогу попасть на экзамен по причине болезни, что делать?

- В первую очередь, нужно обратиться в школу. Она, в свою очередь, будет взаимодействовать с региональной экзаменационной комиссией. После оформления необходимых документов будет принято решение о сдаче в резервные дни. Они как раз предусмотрены для таких ситуаций. Но мы понимаем: жизнь непредсказуема. В прошлом году, например, в некоторых регионах во время проведения ЕГЭ резко отключился свет из-за грозы. Ребята, не беспокойтесь: если вдруг произошел технический сбой, каждый ученик сможет пересдать экзамен в другой день. Но бывает и так, что в резервный день у школьника вновь не получается прийти. Мы рассмотрели эту проблему и заявляем: теперь есть еще один, дополнительный резервный день.

- Можно ли не прийти на экзамен по предмету по выбору?

- Лучше, конечно, прийти. Ведь для вас подготовили контрольно-измерительный материал и учебное место. Но если вы проигнорируете экзамен по выбору, санкций не последует.

- Где я могу посмотреть примерные задания для ОГЭ?

- Запомните: варианты для ОГЭ формируются из открытого банка тестов. Он есть на сайте Федерального института педагогических измерений. Там вы не нейдете готовых ответов, зато сможете проработать задания с учителем и подготовиться к экзамену.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:00 +1
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