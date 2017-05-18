ЦПКиО имени Белоусова приглашает туляков на танцевальный баттл

Фото: из архива MySlo

На выходных в городских парках пройдут концерты, конкурсы, флэшмобы и другие увлекательные мероприятия.

20 и 21 мая в ЦПКиО имени Белоусова состоится двухдневная развлекательная программа.

В субботу, 20 мая, в 12.00, в парке начнётся конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир», через полчаса стартует интерактивная программа «Разноцветная игра», а в 13.30 состоится танцевальный баттл.

В Комсомольском парке в субботу, в 13.00 начнётся семейный день отдыха. Гостей ждёт творческая мастерская, выставка семейного творчества, а также конкурс рисунка на асфальте «Семья – моя планета». В 14.00 – игра по станциям «7 Я». В 15.00 запланирован концерт-проба пера «Семейный капустник».

В воскресенье, 21 мая, в 13.00 там же начнётся спортивная эстафета «Нам вместе весело!» Затем в программе – музыкальный флешмоб «Счастье мое – семья».

В Пролетарском парке 21 мая – День Тихоокеанского флота. В 13.00 будет работать фототочка «Я – моряк» и состоится тематический конкурс рисунков на асфальте. Также в программе – игра «Семь футов под килем», морская викторина и танцевальный час.