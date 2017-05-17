Кого из туляков включили в состав оргкомитета по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля

Напомним, что председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании организационного комитета, который будет заниматься подготовкой мероприятий, посвящённых 500-летию Тульского кремля. Председателем комитета стал зам Дмитрия Медведева Сергей Приходько. Заместителем председателя оргкомитета назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Помимо федеральных чиновников в состав комитета также вошли члены регионального правительства, руководители крупных оборонных предприятий региона, знаменитые музейщики Тульской области и общественные деятели: Юрий Андрианов, председатель правительства Тульской области, Владимир Гриценко, директор музея-заповедника «Куликово поле», Евгений Дронов, гендиректор «Туламашзавода», Наталья Калугина, директор музея оружия, Дмитрий Коноплев, управляющий директор КБП им. Шипунова, Марина Кузина, директор историко-краеведческого и художественного музея, Илья Курилов, гендиректор ТОЗа, Наталия Пилюс, депутат Госдумы, Татьяна Рыбкина, министр культуры региона, Дмитрий Савельев, сенатор от Тульской области, Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна», Владимир Толстой, советник Президента РФ, и Вячеслав Федорищев, зам. губернатора Тульской области.

Наталия Пилюс, депутат Госдумы – Защита своих рубежей и рубежей столицы нашей страны всегда были приоритетом Российского государства. Туляки всегда были примером стойкости, боевого духа, и мы знаем, что Тульский кремль никогда не был завоеван. Строительство Тульского кремля послужило началом возведения Большой засечной черты, объединившей в XVI-XVII веках территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей, – говорит Наталия Пилюс, депутат Госдумы. – Мы, туляки, благодарны губернатору Тульской области Алексею Дюмину, который предложил подготовить и отпраздновать 500-летие нашей жемчужины. Для меня большая честь войти в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования. Приложу все свои знания и опыт для достойного проведения юбилейных торжеств.

Напомним, Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля в 2020 году Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года. В рамках подготовки к празднику будет благоустроена Казанская набережная, а новый выставочный комплекс на территории крепости тульские власти обещают открыть уже этим летом.