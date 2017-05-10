Алексей Дюмин сыграет с президентом в гала-матче Ночной хоккейной лиги
В команде «Звезд Ночной лиги» в гала-матче VI Всероссийского фестиваля НХЛ в Сочи на лед выйдут Владимир Путин, Сергей Шойгу и Алексей Дюмин.
Гала-матч VI Всероссийского фестиваля НХЛ пройдет 10 мая в Сочи в Ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка. Об этом пишут «Известия».
В команде президента сыграют глава
Минобороны Р. Ф. СергейШойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и звезды российского и советского хоккея, в том числе Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Жамнов и Александр Могильный.
Противостоять им будет сборная Ночной лиги, в состав которой войдут руководители Ночной лиги, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Федерации хоккея России (ФХР) и другие.
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