Алексей Дюмин сыграет с президентом в гала-матче Ночной хоккейной лиги

В команде «Звезд Ночной лиги» в гала-матче VI Всероссийского фестиваля НХЛ в Сочи на лед выйдут Владимир Путин, Сергей Шойгу и Алексей Дюмин.

Гала-матч VI Всероссийского фестиваля НХЛ пройдет 10 мая в Сочи в Ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка. Об этом пишут «Известия».

В команде президента сыграют глава Минобороны Р. Ф. Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и звезды российского и советского хоккея, в том числе Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Жамнов и Александр Могильный.

Противостоять им будет сборная Ночной лиги, в состав которой войдут руководители Ночной лиги, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Федерации хоккея России (ФХР) и другие.