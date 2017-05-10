новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин сыграет с президентом в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Алексей Дюмин сыграет с президентом в гала-матче Ночной хоккейной лиги

В команде «Звезд Ночной лиги» в гала-матче VI Всероссийского фестиваля НХЛ в Сочи на лед выйдут Владимир Путин, Сергей Шойгу и Алексей Дюмин.

Гала-матч VI Всероссийского фестиваля НХЛ пройдет 10 мая в Сочи в Ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка. Об этом пишут «Известия».

В команде президента сыграют глава Минобороны Р. Ф. Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и звезды российского и советского хоккея, в том числе Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Жамнов и Александр Могильный.

Противостоять им будет сборная Ночной лиги, в состав которой войдут руководители Ночной лиги, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Федерации хоккея России (ФХР) и другие.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:20 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминВладимир ПутинСергей Шойгу
Место
Сочи
Прочее
Ночная Хоккейная лигагала-матч

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Соседские войны: Как туляки не уживаются друг с другом
Соседские войны: Как туляки не уживаются друг с другом
В Туле управляющая компания подделала подписи жильцов, чтобы повесить на них долги по ОДН
В Туле управляющая компания подделала подписи жильцов, чтобы повесить на них долги по ОДН
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.