В Туле управляющая компания подделала подписи жильцов, чтобы повесить на них долги по ОДН

Фото Дмитрия Дзюбина. На фото туляк Михаил Сальников.

В ноябре 2016 года квитанция за электричество, выставленная жителям дома №12 по улице имени Генерала Горшкова, вызвала у них шок. Каждой квартире начислили долг от 1500 до 5000 рублей в зависимости от метража жилплощади.

Оказалось, энергетики произвели перерасчет с апреля 2014 по сентябрь 2016 года. И жители оказались в списках должников за сверхнормативное потребление электричества ОДН.

Основанием для перерасчета стало решение Арбитражного суда Тульской области. Аналогичные счета в поселке получили 55 многоквартирных домов.

Житель Косой Горы Михаил Сальников:

Михаил Сальников – Я зашёл на сайт Арбитражного суда и ознакомился с решением. Суть спора была следующая: ОАО «ТНС энерго Тула» обратилось в суд о взыскании долгов с ООО «Тулжилхоз».

– В свою очередь управляющая компания предоставила протоколы от 29 марта 2015 года, говорящие о том, что мы якобы решили сами оплачивать сверхнормативное потребление за ОДН. Суд принял их во внимание и отказал в требованиях ОАО «ТНС энерго Тула», – рассказывает Михаил.

В конце марта действительно собрание было, но решения об уплате сверхнорматива жителями не принималось. Следующим шагом молодого человек стал Арбитражный суд.

– Я подал ходатайство на ознакомление с материалами дела, – продолжает рассказ Михаил. – Сфотографировал протоколы и показал старшей по дому, которая сказала, что подпись на одном из протоколов не ее, соответственно – протокол поддельный.

Михаил Сальников по образованию юрист, работает адвокатом, поэтому подача иска в суд о признании недействительным спорного протокола стало логичным продолжением истории.

– Провести собрание и отменить принятое ранее решение – значит фактически признать, что решение такое принималось. Допустить этого было нельзя. Но прежде чем подавать иск в суд, я под подпись уведомил каждого собственника о своем намерении. И это было самое сложное, – поясняет молодой человек.

В доказательстве того, что протоколы сфабрикованы, не было ничего сложного.

Не нужна была даже почерковедческая экспертиза – просто более половины собственников подтвердили суду, что решения о распределении сверхнормативных расходов на собственников не принималось.

– Представитель управляющей компании явился в суд только один раз. Он пояснил, что ООО «Тулжилхоз» не имеет отношения к протоколам, якобы их им передали жители, где оригинал протокола – никто не знает, у них только копия, – уточнил Михаил.

В итоге 5 апреля 2017 года Привокзальный районный суд Тулы удовлетворил иск и признал решения, принятые на общем собрании собственников помещений, оформленные протоколом №2, недействительными.



Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 12.

Жители этого дома не стали платить «левый» долг по ОДН и выиграли суд.

По словам Михаила, после вступления в силу решения суда ОАО «ТНС энерго Тула» произведет перерасчет или вернет деньги всем, кто оплатил задолженность.

Сейчас Михаил помогает решить проблему жителям соседних домов. По двум уже вынесено положительное решение, еще пять – на стадии рассмотрения.

Что касается смены управляющей компании, то Михаил признается: поменяли, если бы было на что.

– Ради одного двухподъезд­ного дома никто не пойдет работать на Косую Гору. Надо будет собрать инициативную группу от нескольких домов, чтобы новой управляющей компании был интерес заходить в поселок.

Кстати, на данный момент полиция Привокзального района расследует уголовное дело по факту фальсификации протоколов собрания собственников квартир в доме №13 по улице Генерала Горшкова.

Инструкция по применению

Как избавиться от долга за ОДН

Вы добросовестно платили за ЖКУ, но неожиданно ресурсовики выставили долг? Есть повод задуматься, насколько обоснованы эти требования. Как действовать в подобной ситуации?

Основанием для выставления счета является решение суда? Значит, обязательно надо с ним ознакомиться либо на сайте суда, либо запросить копию в самом суде.

Решение суда опирается на протокол собрания? Истребуйте у старшего по дому и в управляющей компании этот протокол.

Узнайте у жителей, чьи подписи значатся под документом, было ли такое собрание и их ли подписи стоят.

Срок подачи искового заявления о признании фиктивным протокола собрания собственников – полгода с момента, когда владелец квартиры узнал о таком документе.

Уведомить всех владельцев квартир о подаче иска в суд.

Более половины собственников подтвердили, что протокол не подписывали? Дело выиграно.

Цифры

300 рублей – размер госпошлины для подачи иска в суд.

2 месяца – срок рассмотрения подобных дел.

6 месяцев – срок подачи искового заявления в суд.

