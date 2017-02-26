Тульские гимнастки блестяще выступили на соревнованиях в Брянске

Соревнования по спортивной гимнастике «Первенство Центральных Федеральных округов» прошли в этом городе 23−25 февраля.

Тульскую область на турнире представили шесть очень перспективных, талантливых гимнасток: Ирина Комнова, Александра Юдина, Елизавета Курохтина, Полина Кожурова, Ксения Баранова и Яна Овсянникова. В командном зачёте наши спортсменки стали серебряными призёрами.





Ирина Комнова из Новомосковска выступала по программе кандидатов в мастера спорта и взяла сразу шесть серебряных медалей: многоборье, команда, брусья, бревно, опорный прыжок и вольные упражнения.



Александра Юдина выиграла золото на брусьях, серебро в команде и опорном прыжке, бронзу в многоборье.





Гимнастки Ирина Комнова и Александра Юдина своими победами обеспечили себе выход на Первенство России, которое состоится с 3 по 8 апреля в Пензе.