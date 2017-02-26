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Туляков подготовят к «Тотальному диктанту»

Туляков подготовят к «Тотальному диктанту»

В преддверии ежегодной акции в Ясной Поляне пройдет цикл занятий «Русский язык по воскресеньям».

Всего запланировано проведение трех насыщенных занятия, в которых будут затронуты важнейшие и самые трудные правила орфографии и пунктуации русского языка. Учеников ждут краткие живые лекции и увлекательные задания и упражнения.

Тема первого занятия, которое состоится 5 марта в 13.00– двойные согласные. Еще два занятия пройдут 19 марта и 2 апреля также в 13.00. Вход свободный.

Занятия будут проходить в фойе пятого этажа первого корпуса гостиничного комплекса Ясной Поляны. Добраться до гостиницы «Ясная Поляна» из центра Тулы можно на маршрутных такси №№ 114, 117 и 280. Нужно выйти на остановке «Ясная Поляна» и пройти пешком 10 минут по лесной дороге, начинающейся от белых каменных столбов.

В этом году «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Это ежегодная образовательная акция, проводимая одновременно в десятках городов России и мира. Ее цель – дать людям возможность проверить свою грамотность и побудить интерес к ее повышению. В этом году туляки смогут написать диктант в ТГПУ им. Л. Н. Толстого и в Шварцевской средней общеобразовательной школе. Справки по тел.: 8-920-277-36-73, 8-48751-76-0-90.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 09:21 0
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Ясная ПолянаТульская область

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