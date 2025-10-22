В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

UPD. Отбой опасности.
— Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие, — говорится в сообщении губернатора Дмитрия Миляева.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
