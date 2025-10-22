  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

UPD. Отбой опасности.

— Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие, — говорится в сообщении губернатора Дмитрия Миляева.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
22 октября, в 13:33 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
атака БПЛА
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
сегодня, в 07:00, 168 1572 5
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
сегодня, в 09:11, 25 2631 2
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
Жизнь Тулы и области
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
сегодня, в 12:56, 18 988 4
В августе туляки потратили почти 900 млн рублей на платные медуслуги
Жизнь Тулы и области
В августе туляки потратили почти 900 млн рублей на платные медуслуги
сегодня, в 12:32, 16 520 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В администрации рассказали, зачем вырубают тополя в сквере на Приупской
В администрации рассказали, зачем вырубают тополя в сквере на Приупской
Дмитрий Миляев обратился в Совфед с просьбой поддержать строительство новой больницы скорой помощи
Дмитрий Миляев обратился в Совфед с просьбой поддержать строительство новой больницы скорой помощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.