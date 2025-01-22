Страховые и военные пенсии россиян проиндексируют на 9,5%

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Президент России провёл первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Он заявил о необходимости индексации страховых и военных пенсий, а также социальных выплат и пособий:

– Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%, – сказал Владимир Владимирович. – Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию.

Президент поручил федеральному Правительству в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.