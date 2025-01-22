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Драка на Молодёжном бульваре в Туле: нападавшим грозит до 7 лет колонии
Кадр из видео

Драка на Молодёжном бульваре в Туле: нападавшим грозит до 7 лет колонии

Глава тульского СУ СК России рассказал журналистам о расследовании самых громких уголовных дел последних месяцев.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Усов упомянул резонансную драку на Молодёжном бульваре, которая произошла вечером 27 октября.

Напомним, конфликт возник между двумя компаниями, в одной из которых был сотрудник полиции, находящийся не при исполнении служебных обязанностей. Завязалась драка, в ходе которой пострадали три человека. Один из них был госпитализирован. 

По словам главного тульского следователя, расследование уголовного дела завершено. Обвинение в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью предъявлено двум гражданам Молдовы и двум 16-летним подросткам.

Обвинительное заключение направлено прокурору для утверждения. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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