Тулячки впервые выступят в Ночной лиге женского хоккея

Команда «Королевы льда» появилась в сентябре 2022 года – желание играть на льду было настолько сильным, что девушек не смущали ни отсутствие профессиональных навыков, ни нехватка профессиональной экипировки.
Начинали с малого: брали снаряжение напрокат, одалживали у друзей и знакомых, выходили на лед и выполняли элементарные упражнения. Усердные тренировки принесли свои результаты и теперь наши хоккеистки намерены побороться за выход в Ночную Женскую Хоккейную Лигу.
Первые матчи тулячки сыграют в дивизионе Рагозиной в группе «А». Игры группы подмосковном Пересвете 25 и 26 января. Трансляции матчей можно будет посмотреть по этой ссылке.
А здесь можно прочитать вдохновляющую историю о том, как создавалась первая в Туле женская хоккейная команда.