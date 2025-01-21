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Тулячки впервые выступят в Ночной лиге женского хоккея

Тулячки впервые выступят в Ночной лиге женского хоккея

Команда «Королевы льда» сыграет в группе «А» 25 и 26 января.

Команда «Королевы льда» появилась в сентябре 2022 года – желание играть на льду было настолько сильным, что девушек не смущали ни отсутствие профессиональных навыков, ни нехватка профессиональной экипировки.

Начинали с малого: брали снаряжение напрокат, одалживали у друзей и знакомых, выходили на лед и выполняли элементарные упражнения. Усердные тренировки принесли свои результаты и теперь наши хоккеистки намерены побороться за выход в Ночную Женскую Хоккейную Лигу.

Первые матчи тулячки сыграют в дивизионе Рагозиной в группе «А». Игры группы подмосковном Пересвете 25 и 26 января. Трансляции матчей можно будет посмотреть по этой ссылке

А здесь можно прочитать вдохновляющую историю о том, как создавалась первая в Туле женская хоккейная команда.

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