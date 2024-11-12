Туляки тратят на помощь родителям 14 тысяч рублей в месяц

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88% жителей Тульской области считают, что родителям необходимо помогать деньгами: 53% — в любом случае и 35% — если они находятся в тяжелом материальном положении.



Аналитики SuperJob выяснили, что 72% помогают им финансово: 23% — постоянно, 38% — по необходимости, 11% — крайне редко. Это чуть больше, чем в прошлом году: в 2023 с различной степенью регулярности родителей поддерживали 66% россиян.



Мужчины помогают родителям чаще, чем женщины (76% против 67%).



В среднем на помощь родителям россияне тратят 14 тысяч рублей в месяц. Чем выше доход, тем больше размер помощи: 9 тысяч рублей тратят россияне с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц, и 15,4 тысячи рублей — граждане с доходом более 100 тысяч рублей.