Сбербанк поднимет минимальные ставки по рыночной ипотеке сразу на 3%

С 22 октября Сбер увеличит ставки по всем базовым ипотечным программам на 3%:
- Минимальная ставка на строящееся жилье — 24,9%, на готовое — 24,6%.
- Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2% и 27,5%.
- По ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года.
— Сбер максимально долго сохранял неизменным уровень ипотечных ставок. Однако теперь в связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам, — отметили в банке.