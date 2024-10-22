Сбербанк поднимет минимальные ставки по рыночной ипотеке сразу на 3%

Сбер сообщил о повышении с 22 октября. Недвижимость будет еще дороже.

С 22 октября Сбер увеличит ставки по всем базовым ипотечным программам на 3%:

Минимальная ставка на строящееся жилье — 24,9%, на готовое — 24,6%.

Базовые ставки , без дисконтов, возрастут до 27,2% и 27,5%.

возрастут до 27,2% и 27,5%. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года.

— Сбер максимально долго сохранял неизменным уровень ипотечных ставок. Однако теперь в связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам, — отметили в банке.