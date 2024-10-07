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Избрано руководство областной Думы и комитетов

Избрано руководство областной Думы и комитетов

На первом заседании Тульской областной Думы 8-го созыва приняты кадровые решения.

Как ранее сообщалось, председателем областной Думы избран Андрей Дубровский. Первым заместителем председателя Тульской областной Думы 8-го созыва депутаты избрали Марину Левину, заместителями председателя — Александра Балберова и Александра Рема.

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению областной Думы, сформировано шесть комитетов.

Председателем комитета по экономической политике и финансам стала Галина Алешина. Ее заместителем избран Илья Степанов.

Комитет по вопросам собственности и земельным отношениям возглавил Сергей Гребенщиков. Его заместителем избрана Марина Белькова.

Сергей Галкин избран председателем комитета по государственному строительству и безопасности. Заместителем председателя стала Светлана Белоус.

Председателем комитета по местному самоуправлению избран Алексей Лебедев, заместителем председателя — Денис Бычков.

Ольга Слюсарева избрана председателем комитета областной Думы по социальной политике. Заместителем председателя комитета стал Илья Киндеев.

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству возглавила Елена Гребнева. Ее заместителем избран Юрий Моисеев.

Сформирована комиссия по регламенту и депутатской этике. Ее председателем Дума избрала Анатолия Симонова.

В Думе сформированы четыре фракции. Фракцию «Единая Россия» возглавил Александр Рем. Алексей Лебедев стал руководителем фракции КПРФ. Фракцию ЛДПР возглавил Александр Балберов. Сергей Гребенщиков избран руководителем фракции «Справедливая Россия — за правду».

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