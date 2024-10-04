Ушел из жизни начальник отдела прокуратуры области Николай Пьянзин

Коллектив прокуратуры Тульской области выражает глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего из жизни начальника отдела прокуратуры области Николая Пьянзина.



Николай Иванович начал свою службу в органах прокуратуры в январе 2016 года. Благодаря профессионализму, личным и моральным качествам уже в начале 2019 года он занял руководящую должность в аппарате прокуратуры области. В 2020 году стал начальником отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры области.

За период службы Николай Иванович был поощрен приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

Прокурор области Александр Грицаенко и коллектив прокуратуры области глубоко скорбят по поводу безвременной кончины коллеги и выражают соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.