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Ушел из жизни начальник отдела прокуратуры области Николай Пьянзин

Ушел из жизни начальник отдела прокуратуры области Николай Пьянзин

Ему было 32 года.

Коллектив прокуратуры Тульской области выражает глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего из жизни начальника отдела прокуратуры области Николая Пьянзина. 

Николай Иванович начал свою службу в органах прокуратуры в январе 2016 года. Благодаря профессионализму, личным и моральным качествам уже в начале 2019 года он занял руководящую должность в аппарате прокуратуры области. В 2020 году стал начальником отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры области. 

За период службы Николай Иванович был поощрен приказом Генерального прокурора Российской Федерации. 

Прокурор области Александр Грицаенко и коллектив прокуратуры области глубоко скорбят по поводу безвременной кончины коллеги и выражают соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

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