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Проходит досрочное голосование на выборах тульского губернатора и облдумы на экстерриториальных участках

Проходит досрочное голосование на выборах тульского губернатора и облдумы на экстерриториальных участках

Голосование продлится до 3 сентября.

С 28 августа по 3 сентября проходит досрочное голосование на выборах губернатора Тульской области и депутатов Тульской областной Думы на экстерриториальных избирательных участках.

Два таких участка образованы постановлением избирательной комиссии Тульской области в Луганской народной республике и в Запорожской области. Здесь могут проголосовать военнослужащие из Тульской области.

Напомним, 6, 7, 8 сентября в Тульской области пройдут выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.

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