Проходит досрочное голосование на выборах тульского губернатора и облдумы на экстерриториальных участках

С 28 августа по 3 сентября проходит досрочное голосование на выборах губернатора Тульской области и депутатов Тульской областной Думы на экстерриториальных избирательных участках.

Два таких участка образованы постановлением избирательной комиссии Тульской области в Луганской народной республике и в Запорожской области. Здесь могут проголосовать военнослужащие из Тульской области.

Напомним, 6, 7, 8 сентября в Тульской области пройдут выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы, Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.