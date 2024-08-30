В Туле 31 августа ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча

Запрет будет действовать с 15.00 до 22.00.

В субботу, 31 августа, тульский «Арсенал» сыграет на домашнем стадионе с командой «СКА-Хабаровск». Матч начнётся в 18.00.

Администрация города напоминает, что в связи с действующим законодательством во время проведения массовых мероприятий запрещена продажа алкогольной продукции в радиусе километра от места их проведения.

Ограничения будут действовать во время проведения и в течение трех часов после завершения матча. Спиртные напитки нельзя будет приобрести с 15.00 до 22.00 в радиусе километра от стадиона «Арсенал».