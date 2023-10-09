Тульский Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах

Фото из архива Myslo

Температура воздуха в помещениях должна составлять от 20 до 24 градусов.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области усилит контроль за параметрами температурного режима на социальных объектах. В соответствии с требованиями санитарных правил системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата.

В социальных учреждениях температура воздуха нормируется исходя из назначения помещений и находится в определенных диапазонах, которые в стационарных организациях социального обслуживания составляют от 20 до 24 градусов.

Ответственность за соблюдение температурного режима лежит на руководителях организаций.

В случае несоблюдения температурного режима на социальных объектах туляки могут пожаловаться в региональный Роспотребнадзор.