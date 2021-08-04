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Сергей Миронов: Пенсионная система неадекватна

Сергей Миронов: Пенсионная система неадекватна

Лидер «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» предложил ликвидировать ПФР

Планы Пенсионного фонда России (ПФР) повысить пенсии до 2024 года не помогут обогнать темпы инфляции, считает Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов. В связи с этим политик призвал реформировать существующую пенсионную систему и ликвидировать ПФР.

Ранее СМИ сообщали, что Российская Трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет ПФР. Ожидается, что в 2024 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 20 тыс. рублей. При этом ежегодная индексация составит от 5,5% до 5,9%. В свою очередь, лидер партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов отметил, что столь незначительное повышение пенсий не сможет превысить реальный уровень инфляции в стране.

«Уже в мае этого года реальный размер пенсий упал на 0,5% из-за ускорения инфляции. Притом, речь шла только о номинальной инфляции, зафиксированной Росстатом, – объясняет Сергей Миронов. – Если реальная инфляция сохранится на уровне 10% в год, цены будут удваиваться раз в семь лет. На этом фоне повышение средней страховой пенсии до 20 тыс. рублей в 2024 году выглядит издевательством».

В связи с этим политик призвал «не ориентироваться на художества Росстата, а менять пенсионную систему». Лидер думской фракции также уточнил, что власти до сих пор не решили проблему с индексацией пенсий работающих пенсионеров: «Мы дважды просили Президента, и он дважды давал поручение Правительству подготовить предложения. Чем дольше Правительство тянет с этим решением, тем сильнее нищают работающие пенсионеры, которые продолжают работать не от хорошей жизни».

«Пенсионная система неадекватна. Надо отменять несправедливые решения, чтобы стимулировать людей переходить на «белую» зарплату и платить отчисления на будущую пенсию, ликвидировать Пенсионный фонд и срезать непрофильные расходы, установить справедливые пенсионные взносы для богатых, чтобы с доходов выше 1,5 млн они платили, как все, 22%, а не 10%», – заключил Сергей Миронов.

Как уточнил член Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, партия также предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту и установить минимальный размер выплат по старости не ниже 32 тыс. рублей.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля. В Тульской области, по данным на 1 апреля 2021 года, этот показатель остановился на уровне в 15 617 рублей.

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