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Приставы арестовали автомобиль туляка, который задолжал 30 млн рублей налогов
Фото: УФССП России по ТО.

Приставы арестовали автомобиль туляка, который задолжал 30 млн рублей налогов

Мужчина скрывал свою Toyota Camry, поэтому машину пришлось объявлять в розыск.

У судебных приставов в Советском округе Тулы находится исполнительное производство в отношении 34-летнего Ш. Мужчина осужден по ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов), и за ним числится задолженность в размере 30 млн рублей.
 
Приставы выяснили, что на Ш. зарегистрирован автомобиль Toyota Camry. Однако должник скрывал машину, и ее пришлось объявить в исполнительский розыск.
 
«В результате проведенных мероприятий удалось установить фактическое место нахождения иномарки. Теперь автомобиль будет направлен на оценку, а впоследствии на реализацию в счет погашения долга по налогам», — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:31 +4
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