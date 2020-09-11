Приставы арестовали автомобиль туляка, который задолжал 30 млн рублей налогов

Фото: УФССП России по ТО.

У судебных приставов в Советском округе Тулы находится исполнительное производство в отношении 34-летнего Ш. Мужчина осужден по ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов), и за ним числится задолженность в размере 30 млн рублей.

Приставы выяснили, что на Ш. зарегистрирован автомобиль Toyota Camry. Однако должник скрывал машину, и ее пришлось объявить в исполнительский розыск.

«В результате проведенных мероприятий удалось установить фактическое место нахождения иномарки. Теперь автомобиль будет направлен на оценку, а впоследствии на реализацию в счет погашения долга по налогам», — сообщили Myslo в пресс-службе УФССП России по Тульской области.