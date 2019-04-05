На Красноармейском проспекте после ДТП «Мазда» едва не протаранила Выставочный зал

Фото очевидцев и 1tulatv.ru

На пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена столкнулись две иномарки.

Как рассказали Myslo очевидцы, 5 апреля около 12.00 произошло ДТП с участием «Шевроле» и «Мазда».

Предположительно, от удара «Мазда» улетела в сторону Выставочного зала и врезалась в дерево в нескольких метрах от стены. Иномарка пролетела около двух десятков метров.

В УГИБДД по Тульской области Myslo сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. Подробности ДТП выясняются.