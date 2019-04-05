новости
новости
Регистрация
На Красноармейском проспекте после ДТП «Мазда» едва не протаранила Выставочный зал
Фото очевидцев и 1tulatv.ru

На Красноармейском проспекте после ДТП «Мазда» едва не протаранила Выставочный зал

На пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена столкнулись две иномарки.

Как рассказали Myslo очевидцы, 5 апреля около 12.00 произошло ДТП с участием «Шевроле» и «Мазда».

Предположительно, от удара «Мазда» улетела в сторону Выставочного зала и врезалась в дерево в нескольких метрах от стены. Иномарка пролетела около двух десятков метров.

В УГИБДД по Тульской области Myslo сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. Подробности ДТП выясняются.

Галерея
ДТП Красноармейский пр. 5.04.19, Фото: 1
ДТП Красноармейский пр. 5.04.19, Фото: 2
ДТП Красноармейский пр. 5.04.19, Фото: 3
ДТП Красноармейский пр. 5.04.19, Фото: 4
ДТП Красноармейский пр. 5.04.19, Фото: 5
ДТП Красноармейский пр. 5.04.19, Фото: 6
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:52 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТПвыставочный залТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле обсудили вопросы экспорта продукции АПК
В Туле обсудили вопросы экспорта продукции АПК
В «Октаве» выступит эпатажный экспериментальный «Интурист»
В «Октаве» выступит эпатажный экспериментальный «Интурист»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.