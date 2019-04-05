Фото очевидцев и 1tulatv.ru
На Красноармейском проспекте после ДТП «Мазда» едва не протаранила Выставочный зал
На пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена столкнулись две иномарки.
Как рассказали Myslo очевидцы, 5 апреля около 12.00 произошло ДТП с участием «Шевроле» и «Мазда».
Предположительно, от удара «Мазда» улетела в сторону Выставочного зала и врезалась в дерево в нескольких метрах от стены. Иномарка пролетела около двух десятков метров.
В УГИБДД по Тульской области Myslo сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших. Подробности ДТП выясняются.
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