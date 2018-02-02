Дюмин об «Арсенале»: «Руководство клуба сделало работу над ошибками»

Напомним, на пресс-конференции работают более 100 представителей СМИ.

– Каким Вы видите развитие «Арсенала»?

– Впервые в истории Тульской области команда осталась в высшем дивизионе. Конечно, руководство клуба сделало работу над ошибками. Многие вещи были учтены, поменяли тактику. В команде сменился тренер, появились новые крупные игроки, которые будут играть у нас на условиях аренды. Сейчас мы на 8-м месте турнирной таблицы. Мы такого никогда не добивались! С приходом новых игроков я, как болельщик «Арсенала», рассчитываю, что команда останется в десятке. У нас для этого всё есть: деньги, желание, настрой. Тула — на 3-м месте в России по посещаемости матчей!

– Планируется ли строительство ФОКа в Заокском? Это мечта всех жителей!

– Если глава муниципального образования подаст заявку, мы ее обязательно рассмотрим. Но пока в ближайших планах есть строительство ФОКов в других городах, в которых вообще нет спортобъектов. Мы можем рассмотреть вопрос строительства ФОКа в Заокском в 2019-2020 годах.

– Есть ли перспектива развития юношеского хоккея в Туле?

– Тульская детская хоккейная команда уже выступает в Московской лиге. Мы строим ледовую арену. Хоккей в области будем развивать постепенно. Сейчас мы сконцентрированы на спортивном росте тех детей, которые уже занимаются.