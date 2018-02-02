новости
новости
Регистрация
Дюмин об «Арсенале»: «Руководство клуба сделало работу над ошибками»

Дюмин об «Арсенале»: «Руководство клуба сделало работу над ошибками»

В Туле продолжается пресс-конференция губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Глава региона отвечает на вопросы журналистов.

Напомним, на пресс-конференции работают более 100 представителей СМИ.

– Каким Вы видите развитие «Арсенала»?

– Впервые в истории Тульской области команда осталась в высшем дивизионе. Конечно, руководство клуба сделало работу над ошибками. Многие вещи были учтены, поменяли тактику. В команде сменился тренер, появились новые крупные игроки, которые будут играть у нас на условиях аренды. Сейчас мы на 8-м месте турнирной таблицы. Мы такого никогда не добивались! С приходом новых игроков я, как болельщик «Арсенала», рассчитываю, что команда останется в десятке. У нас для этого всё есть: деньги, желание, настрой. Тула — на 3-м месте в России по посещаемости матчей!

– Планируется ли строительство ФОКа в Заокском? Это мечта всех жителей!

– Если глава муниципального образования подаст заявку, мы ее обязательно рассмотрим. Но пока в ближайших планах есть строительство ФОКов в других городах, в которых вообще нет спортобъектов. Мы можем рассмотреть вопрос строительства ФОКа в Заокском в 2019-2020 годах.

– Есть ли перспектива развития юношеского хоккея в Туле?

– Тульская детская хоккейная команда уже выступает в Московской лиге. Мы строим ледовую арену. Хоккей в области будем развивать постепенно. Сейчас мы сконцентрированы на спортивном росте тех детей, которые уже занимаются.

Сюжет: Дюмин: 2 года у руля области
Дюмин о парке «Патриот»: «Чтобы строить в такие сроки, нужно быть Шойгу»
Жизнь Тулы и области
Дюмин о парке «Патриот»: «Чтобы строить в такие сроки, нужно быть Шойгу»
вчера, в 14:52, 62 2051 -10
В Туле планируют снести автовокзалы и вынести их из центра города
Жизнь Тулы и области
В Туле планируют снести автовокзалы и вынести их из центра города
вчера, в 14:12, 175 8064 -31
Алексей Дюмин: «Маршрутки с тульских улиц никто убирать не будет»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин: «Маршрутки с тульских улиц никто убирать не будет»
вчера, в 13:47, 71 2465 -18
Дюмин: «Я готов к неудобным вопросам»
Жизнь Тулы и области
Дюмин: «Я готов к неудобным вопросам»
вчера, в 13:35, 115 1206 -10
Все новости сюжета
Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 14:13 0
Другие статьи по темам
Событие
пресс-конференция Дюмина2 года у руля областиАрсеналФОКихоккей в Туле
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин об ОЭЗ «Узловая»: «Мы ищем серьёзных партнёров»
Алексей Дюмин об ОЭЗ «Узловая»: «Мы ищем серьёзных партнёров»
В Туле планируют снести автовокзалы и вынести их из центра города
В Туле планируют снести автовокзалы и вынести их из центра города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.