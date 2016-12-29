Руководство Суворовского текстильного комбината отменило решение об увольнении сотрудников

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Предприятие останется работать по нынешнему адресу и переезжать в Киреевский район не планирует.

Руководство Суворовского текстильного комбината заключило с владельцем помещения и производственных мощностей договор на аренду. Об этом сегодня Myslo сообщил глава муниципалитета Геннадий Сорокин.

Благодаря заключенному договору можно говорить о том, что проблема с переездом предприятия в поселок Гвардейский Киреевского района и возможное увольнение 84 сотрудников исчерпана.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что в Суворове предприниматель пытался сбить цену аренды, грозя закрыть текстильный комбинат и уволить 84 человека.

Информация о сложившейся проблеме было направлена в региональное министерство труда и соцзащиты, трудовую инспекцию, прокуратуру министерство экономического развития и другие профильные ведомства.

Сегодня этот вопрос был рассмотрен в рамках заседания МВК с участием руководства комбината и собственником помещений.