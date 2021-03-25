К 2026 году в Тульской области появится селекционно-семеноводческий центр

В Туле состоялась очередная экспертная сессия по формированию предложений в Программу развития Тульской области на 2021-2026 годы. Работа над ней ведется по поручению губернатора Алексея Дюмина. Тема сессии – «Агропромышленный комплекс и развитие села».

– За пять лет тульский регион по многим показателям и направлениям стал экономически сильнее. Благодаря тому, что губернатор лично ведет проекты, связанные с экономическим и инвестиционным развитием региона, увеличивается бюджет. Строятся школы, детские сады, объекты здравоохранения, приходят инвесторы – в том числе, в сферу сельского хозяйства. Для нас важно услышать предложения. Они позволят нам улучшить жизнь на селе, – отметил первый заместитель главы региона Вячеслав Федорищев.

По словам министра сельского хозяйства Тульской области Алексея Степина, пути решения этой задачи – повышение зарплат работников АПК, строительство школ, детских садов, дорог, домов культуры, благоустройство территорий.

В отрасли растениеводства к 2026 году планируется:

увеличить среднюю урожайность сельскохозяйственных культур на 20%,

обеспечить современными мощностями хранения урожая порядка 90% предприятий региона,

обновить парк сельскохозяйственной техники и оснастить ее современными цифровыми ресурсами,

создать селекционно-семеноводческий центр, который позволит обеспечить аграриев отечественным семенным материалом.

В отрасли животноводства:

улучшить генетический потенциал поголовья крупного рогатого скота молочного направления,

оснастить современными цифровыми ресурсами и технологиями все животноводческие предприятия,

создать комбикормовые производства,

увеличить поголовье дойного стада и производство молока.

К 2026 году планируется вовлечь в оборот еще 130 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и увеличить площадь пашни в обработке до 1250 тысяч гектаров. Одна из самых острых проблем – нехватка квалифицированных кадров для агропромышленных предприятий. По словам фермеров, необходимо обучать ребят не только в техникуме или в вузе, но и на самих сельхозпредприятиях.

Участники экспертной сессии предложили включить в Программу вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции, инвентаризации и мелиорации земель сельхозназначения.

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев отметил, что работа над Программой набирает обороты, участники сессий наращивают активность, рождается все больше интересных идей:

– Около половины наших земляков живут сегодня в сельских территориях, и их как никого другого волнуют вопросы трудоустройства, заработной платы, образования, здравоохранения, качества дорог. Развитие сельских территорий – одна из приоритетных задач, которые сегодня ставят перед нами президент Владимир Путин и губернатор Алексей Дюмин. Важно, чтобы люди, живущие на селе, не чувствовали себя обделенными, – сказал Николай Воробьев.

– Все свое детство и школьные годы я провела в сельской местности, и сегодняшняя тема для меня – одна из самых близких и дорогих. Сегодня даже производители говорили больше не о производственных показателях, а об условиях проживания своих работников и вообще жителей села. На дворе XXI век, а во многих населённых пунктах дома до сих пор отапливаются дровами, нет интернета, нет даже газа и воды. И предложения в Программу, которые мы сейчас готовим, должны сделать жизнь на селе лучше и комфортнее, – отметила уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципальными образованиями Надежда Школкина.