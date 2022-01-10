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В Туле глухих женщин начнут готовить к родам на жестовом языке

В Туле глухих женщин начнут готовить к родам на жестовом языке

В рамках проекта слабослышащие женщины пройдут подготовку к родам и послеродовому периоду.

В Туле автономная некоммерческая организация «Центр поддержки людей с нарушенным слухом «Услышать тишину» разрабатывает образовательную платформу для глухих на их родном языке — русском жестовом. Проект носит название «Школа будущих родителей в тишине».

В рамках проекта глухие женщины пройдут подготовку к родам и послеродовому периоду. Также организация разошлет адаптированные для глухих брошюры по 900 родильным домам и женским консультациям нашей страны, в том числе и тульским.

Руководитель проекта Елена Сергеевна Максимова рассказала Myslo о важности подготовки глухих женщин к родам на русском жестовом языке:

«Беременность и роды — сложный период, когда женщина наиболее уязвима и нуждается в мощной поддержке. Но глухим женщинам подготовиться к родам негде: врачи не владеют русским жестовым языком. Курсы подготовки при женских консультациях, платных центрах, в Интернете глухим не доступны. Письменный текст глухим также воспринимать сложно. Родной язык глухих — русский жестовый, а русский письменный является вторым и, по сути, иностранным для них.

Поэтому подготовка глухих женщин к рождению малыша на русском жестовом языке — это социально значимый и важный проект для мира глухих».

Менеджер продукта, Павел Евгеньевич Максимов, рассказал о программе школы:

«Мы выпускаем циклы лекций о том, как подготовиться к родам, как вести себя в разные периоды родов, как обустроить дом перед появлением младенца, как ухаживать за малышом в первые дни, наладить грудное вскармливание. Информацию для проекта готовят действующие акушеры-гинекологи, неонатологи Родильного дома № 1 имени Веры Гумилевской, специалисты по грудному вскармливанию и материнскому уходу Тульского регионального общественного Движения поддержки семьи «МамКомпания». Перевод осуществляет дипломированный действующий преподаватель русского жестового языка и носитель языка.

Онлайн формат проекта делает его доступным глухим по всей России.

Главная задача проекта — повысить осознанное отношение глухих к беременности и рождению малыша, снизить эмоциональное напряжение будущей роженицы и сократить ошибки перинатального периода».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

 

Контакты:

vk.com/deafstudent

sdo.deaf-student.ru

 

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