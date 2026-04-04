127 млн рублей взыскали с алиментщиков в Тульской области за первый квартал 2026 года

Он отметил, что это на один миллион больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила почти 90%.

В ведомстве подчеркнули, что приставы применяют комплексный подход, который как принуждает, так и побуждает должников к выплатам. Самыми эффективными способами названы ограничение права выезда за пределы страны и запрет на управление автомобилем. На сегодняшний день 930 должникам запретили ездить на машине, а «невыездных» — 3 634. Всего в Тульской области насчитывается около шести тысяч неплательщиков алиментов, причём в отношении 50% из них уже производятся удержания из зарплаты и иных доходов.

Кстати, с 1 марта в Тульской области откорректирован порядок определения суммы алиментов, включаемой в доход семьи при назначении единого пособия.

Если ранее минимальная сумма алиментов, которая учитывалась в доход семьи, зависела от минимального размера оплаты труда, то теперь - от среднемесячной номинальной заработной платы в регионе проживания заявителя. Значение этого показателя за 2025 год будет определено в конце мая, а до тех пор расчет будет идти исходя из суммы 2024 года –73 868 рублей.

При назначении единого пособия алименты теперь учитываются следующим образом: