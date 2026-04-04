  127 млн рублей взыскали с алиментщиков в Тульской области за первый квартал 2026 года
127 млн рублей взыскали с алиментщиков в Тульской области за первый квартал 2026 года

Об этом на встрече со СМИ сообщил руководитель регионального УФССП Эдуард Кононов.

Фото Алексея Пирязева.

Он отметил, что это на один миллион больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила почти 90%.

В ведомстве подчеркнули, что приставы применяют комплексный подход, который как принуждает, так и побуждает должников к выплатам. Самыми эффективными способами названы ограничение права выезда за пределы страны и запрет на управление автомобилем. На сегодняшний день 930 должникам запретили ездить на машине, а «невыездных» — 3 634. Всего в Тульской области насчитывается около шести тысяч неплательщиков алиментов, причём в отношении 50% из них уже производятся удержания из зарплаты и иных доходов.

 

Кстати, с 1 марта в Тульской области откорректирован порядок определения суммы алиментов, включаемой в доход семьи при назначении единого пособия. 

Если ранее минимальная сумма алиментов, которая учитывалась в доход семьи, зависела от минимального размера оплаты труда, то теперь - от среднемесячной номинальной заработной платы в регионе проживания заявителя. Значение этого показателя за 2025 год будет определено в конце мая, а до тех пор расчет будет идти исходя из суммы 2024 года –73 868 рублей.

При назначении единого пособия алименты теперь учитываются следующим образом:

  • на одного ребенка — 1/4 размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Тульской области –18 467 рублей ежемесячно;
  • на двоих детей — 1/3 размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы –24 622,67 рублей ежемесячно;
  • на троих и более детей — 1/2 размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы –36 934 рублей ежемесячно.

 

4 апреля, в 13:27 +1
Другие статьи по темам
Событие
алименты
Жизнь Тулы и области
Погода 5 апреля: в Туле пасмурно и ветрено

вчера

264

3746

3

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

39

840

-7

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

33

1416

0

Спорт
«Арсенал» дома проиграл «Факелу»: фоторепортаж Myslo 

вчера

29

4179

2

