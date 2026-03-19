Первый весенний субботник в Туле пройдет 28 марта

Администрация Тулы приступила к весенне-летним работам по уборке города, не дожидаясь полного схода снежного покрова. Первые работы начались 16 марта, как только дневная температура воздуха поднялась выше нуля.

Коммунальщики промывают тротуары специальными аппаратами высокого давления и собирают мусор с улиц. Работы ведутся на улицах Советской, Октябрьской, Красноармейский проспект, Московское шоссе и Восточный обвод.

«Сейчас на уборке смёта работает около 5 бригад. Через неделю прогнозируют повышение температуры, и будем усиливать эти работы. Впереди — проведение месячника чистоты», — отметил глава администрации Илья Беспалов.

Первый весенний субботник запланирован на 28 марта.