600 человек вышли на старт «Лыжни Веденина» в Дубне

Фото из архива Myslo.

28 февраля в Дубне проходит XXXVI областная массовая лыжная гонка имени двукратного чемпиона Олимпийских игр Вячеслава Петровича Веденина.

Участников спортивного праздника приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов. Он отметил, что благодаря системной поддержке Губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области сегодня создана современная инфраструктура, которая позволяет развивать спорт высших достижений и делать массовый спорт доступным для каждого.

«Вячеслав Петрович Веденин - не просто легендарный лыжник, это символ несгибаемой воли и гордость нашего региона. Проводить гонку его имени для нас - большая честь и ответственность. Лыжный спорт имеет глубокие традиции на тульской земле, и наша задача - не только готовить новых чемпионов, но и вовлекать в активный образ жизни как можно больше жителей. Уверен, что сегодняшние старты станут для участников праздником здоровья, бодрости и отличного настроения в кругу друзей», - сказал Михаил Трунов.

«Лыжня Веденина» – одно из самых масштабных зимних спортивных мероприятий в регионе. Забеги проводятся на дистанциях 1,5 км, 2,5 км (для детей), 3 и 5 км (для юношей и девушек), 3, 5 и 10 км (для мужчин и женщин).

В этом году в соревнованиях приняли участие 600 человек из Тульской, Курской, Орловской, Калужской и Московской областей, а также ветераны спорта.