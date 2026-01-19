Группа «Танцы Минус» впервые выступит на фестивале «Дикая Мята»

Коллектив с многолетней историей и узнаваемым звучанием присоединится к лайнапу 2026 года, продолжая традицию «Дикой Мяты» приглашать артистов, чья музыка стала частью культурного кода страны.

«Танцы Минус» — одна из ключевых групп российской рок-сцены конца 1990 и 2000-х годов во главе с Вячеславом Петкуном — артистом с яркой авторской интонацией и узнаваемым голосом. Группа стала символом эпохи благодаря песням, в которых меланхолия, ирония и искренность оказались важнее конъюнктурных и жанровых рамок. «Половинка», «Город», «Цветут цветы» и другие композиции давно живут вне времени, оставаясь близкими нескольким поколениям слушателей.

«Традиционно на фестиваль мы приглашаем артиста-легенду, чья музыка объединяет поколения. Группу, чьи песни знают все, кто приезжает на „Дикую Мяту“. Думая над тем, какая группа выдержала проверку временем и по-прежнему звучит честно и актуально, я понял, что, конечно, это „Танцы Минус“. Чтобы проверить себя, я посмотрел в Сети запись их недавнего концерта на стадионе „Зенит“ и понял, что знаю все, буквально все их песни! Я рад, что группа откликнулась на предложение и выйдет на нашу сцену со своими хитами в 2026 году», — отмечает генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Фестиваль «Дикая Мята - 2026» пройдёт 19-21 июня, как и ранее, в «Музыкальной долине» в Тульской области (130 км от Москвы).

Уже известно, что в 2026 на «Дикой Мяте» выступят Бонд с кнопкой, Ёлка, TMNV, Найк Борзов, TRITIA, хмыров, «Рубеж Веков», obraza net, источник, «Молодость внутри» и другие артисты. Лайнап «Дикой Мяты 2026» еще будет расширяться: каждую неделю фестиваль анонсирует новые имена. Всего запланировано 130 концертов, а количество сцен увеличится с 7 до 8.