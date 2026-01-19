Туляки чаще ездят поездами дальнего следования: рост пассажиров составил 6%

Фото из архива Myslo.

В 2025 году пассажиропоток на поездах дальнего следования в Тульской области увеличился на 6% относительно предыдущего года и составил 642,6 тысячи человек.

Больше всего пассажиров обслужил Московский вокзал Тулы — 545,6 тысячи пассажиров (рост на 6%). Второе место у Узловой — 50,3 тысячи пассажиров (+2%), третьим стал город Ефремов — 15,3 тысячи пассажиров (+7%).

Особое внимание уделялось пассажирам с инвалидностью: более 1,4 тысячи людям с особыми потребностями помогли оформить билеты, передвигаться по территории вокзалов и садиться в вагоны.

Ежедневно по региону курсируют 45 пар поездов дальнего следования.