  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляки чаще ездят поездами дальнего следования: рост пассажиров составил 6% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки чаще ездят поездами дальнего следования: рост пассажиров составил 6%

В топе пассажиропотока — Московский вокзал областного центра.

Туляки чаще ездят поездами дальнего следования: рост пассажиров составил 6%
Фото из архива Myslo.

В 2025 году пассажиропоток на поездах дальнего следования в Тульской области увеличился на 6% относительно предыдущего года и составил 642,6 тысячи человек.

Больше всего пассажиров обслужил Московский вокзал Тулы — 545,6 тысячи пассажиров (рост на 6%). Второе место у Узловой — 50,3 тысячи пассажиров (+2%), третьим стал город Ефремов — 15,3 тысячи пассажиров (+7%).

Особое внимание уделялось пассажирам с инвалидностью: более 1,4 тысячи людям с особыми потребностями помогли оформить билеты, передвигаться по территории вокзалов и садиться в вагоны.

Ежедневно по региону курсируют 45 пар поездов дальнего следования.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 14:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
вокзал пассажиры
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
вчера, в 12:50, 69 12805 2
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
Дежурная часть
Избил, разнес машину топором, угрожал слить хоум-видео: туляк полгода преследует бывшую жену 
вчера, в 15:15, 57 4402 8
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
Жизнь Тулы и области
«В комнатах +16 градусов!»: жители Лазарево замерзают без отопления
вчера, в 20:50, 40 685 2
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
Жизнь Тулы и области
Выбор читателей Myslo: выбираем лучшее место в Туле, где готовят шаурму
вчера, в 15:00, 40 1418 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Группа «Танцы Минус» впервые выступит на фестивале «Дикая Мята»
Группа «Танцы Минус» впервые выступит на фестивале «Дикая Мята»
В Щекинском районе водитель Ford устроил двойное ДТП: пострадали двое детей
В Щекинском районе водитель Ford устроил двойное ДТП: пострадали двое детей

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.