«Во все времена. Медики на фронтах войны»: в Музее обороны Тулы открылась новая выставка

Фото Алексея Пирязева.

Основу выставки «Во все времена. Медики на фронтах войны» составили предметы из коллекции Петербургского Военно-медицинского музея и Тульского музейного объединения, Тульской областной библиотеки, Государственного архива Тульской области. Также здесь можно увидеть личные вещи, документы, фотографии врачей-туляков — ветеранов Великой Отечественной войны, конфликтов в Афганистане и Чечне, а также участников СВО.

На открытие выставки пришли врачи и младший медицинский персонал, принимавшие участие в различных локальных войнах и военных конфликтах, медицинские работники — участники специальной военной операции, ветераны СВО, медики-волонтеры и другие.

Ирина Авдюшкина, заведующая отделом Музея обороны Тулы:

Ирина Авдюшкина — Выставка посвящена нашим землякам, которые во все сложные для нашего государства периоды выходили на поля сражений и помогали раненым. Хронологически выставка охватывает очень большой период: от Первой мировой войны до специальной военной операции. Экспонаты выставки рассказывают о подвиге медиков, они сегодня герои нашего времени. Очень интересный экспонат нам принес военный врач Александр Николаевич Мискевич. Это походный набор врача-оториноларинголога. Не знаю, есть ли еще подобные в России. Это металлический ящик с открывающейся крышкой, там полный комплект инструментов, оборудования — все, что необходимо для лечения уха, горла и носа в боевых условиях.

Интересны личные вещи главного хирурга Тулы времен Великой Отечественной войны, человека, открывшего первый травматологический пункт в области Дмитрия Робустова. Из фондов Тульского областного краеведческого музея в экспозицию вошел его дистоскоп, нож для резания бумаги, архивные фото, медали и орден.

Собравшихся приветствовал мэр Тулы Алексей Эрк:

— «Солдаты жизни» — так назвал военных медиков писатель-фронтовик, участник Великой Отечественной войны Сергей Смирнов. И эти слова очень точны. Они о тех, чье наступление длилось сутками у операционного стола, чьей разведкой был поиск раненого на поле боя, а главной, единственной высотой — каждая спасенная человеческая жизнь, — подчеркнул Алексей Эрк. — Для меня как для врача это очень личное. Многие из тех, кто пришёл на открытие, кто передал для экспозиции фотографии, документы и личные вещи, — мои коллеги и товарищи. Я помню наш выезд в Мариуполь для оказания помощи мирным жителям. Знаю, как работают врачи, медсёстры и санинструкторы в прифронтовых госпиталях в сложнейших условиях. Вижу, сколько сил отдаёт медицинский персонал в тыловых госпиталях и больницах для лечения и реабилитации наших защитников. Низкий поклон и вечная благодарность всем, кто был, есть и будет на этой передовой!

Myslo поговорил с медиками, которые работали в зоне специальной военной операции и помогали мирным жителям в Мариуполе.

Александр Голополосов работает заведующим амбулаторно-поликлинической службой Ясногорской районной больницы. В 2021 году он окончил Медицинский институт ТулГУ, добровольно подписал контракт с Вооруженными силами РФ. А в 2022 году, когда началась СВО, в числе первых по приказу отправился «за ленточку».

Александр Голополосов — Я занимался эвакуацией раненых и погибших с первой линии фронта, с точки соприкосновения. Однажды мы эвакуировали офицера из-под Изюма, нам дали для этой цели БТР. Ехали ночью, командир машины разрешил механику-водителю включить фары. Через 15 секунд был прилет. Помню только пламя в лицо, БТР развалился… Я, контуженный, с двумя старшими лейтенантами под ручку выводил их в зону эвакуации. После долгого лечения вернулся в свою часть, и вскоре меня комиссовали. Медики на СВО очень важны, мы оказываем помощь в экстремальных условиях. К сожалению, у нас там очень ограничено время. Есть примерно час на то, чтобы забрать бойца, оказать первую помощь и эвакуировать в лагерь. Причем в это время ты совершенно не думаешь о страхе или панике, ты просто делаешь свое дело. Кому-то нужна помощь — и ты бежишь и надеешься, что в тебя не попадет. Для врача в зоне боевых действий очень важно иметь холодную голову и уметь быстро принимать решения.

Светлана Кузнецова работает медсестрой-анестезистом в больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Вместе с другими тульскими врачами и медсестрами четыре раза ездила в Мариуполь лечить мирных жителей.

— В первый раз приехала туда в июле 2022 года. До Мариуполя добрались ночью; признаюсь, было очень страшно. Электричества не было, нас в полной темноте выгрузили из автобуса, сказали построиться в шеренгу и идти одной «строчкой»: шаг вправо, шаг влево — все заминировано. На следующий день развернули наш комплекс и начали принимать людей. Сначала населения было очень мало, Мариуполь напоминал мне блокадный Ленинград.

Вымерший город, редкие прохожие с сумочками на колесиках ходят, ищут воду и еду. Состояние людей было ужасным.

Они вышли из подвалов грязными, больными… У диабетиков не было инсулина. Мы помогали и детям и взрослым.

Помню, бабушка очень извинялась, что ее внук такой грязный, из одежды даже сыпался песок. Воды не было, она хотела помыть его в море, но ей не разрешили — оно было заминировано. Одна женщины принесла анализы в баночке из-под кукурузы. До слез… Каждого хотелось пожалеть, обнять, выслушать.

Очень много было брошенных собак и кошек. Подкармливали их как могли, а одного котенка я забрала с собой в Тулу. Сейчас это уже огромная красивая кошка, я назвала ее Муся Мариупольская.

Светлана Кузнецова награждена медалью Луки Крымского и грамотой от министра здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Выставка «Во все времена. Медики на фронтах войны» будет работать до марта 2026 года. 6+