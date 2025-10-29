  1. Моя Слобода
Владельца бани в Узловой отправили в колонию за гибель двух человек на пожаре
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Узловой вынесли приговор владельцу бани по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). 

Напомним, в ночь на 2 сентября 2024 года в селе Супонь Узловского района произошел пожар в бане. Из-за отсутствия системы обеспечения пожарной безопасности погибли двое 36-летних посетителей. Еще трое — получили травмы, выпрыгнув из окна горящего здания с высоты второго этажа. 

75d9ff76-8c6f-44d9-90b9-3943ae5079fc_3.jpg
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ходе расследования уголовного дела следователь СК РФ по Тульской области собрал достаточное количество доказательств, подтверждающих причастность владельца бани к преступлению.

В региональной прокуратуре также отметили, что собственник банного комплекса использовал неисправное газовое оборудование, проигнорировал требования пожарной безопасности и самовольно подключил газ после отключения.


Видео пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

сегодня, в 17:25 +1
Место
Тульская областьУзловая
Прочее
погибли при пожаре в бане
