В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами
Фото пресс-службы администрации Тулы.

А еще новый игровой комплекс будет включать качели «Гнездо», качалку «Улитка» и многое другое.

В сквере Славянский бульвар приступили к благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. На территории общественного пространства установят детское игровое оборудование, заасфальтируют  пешеходные дорожки и обновят газон.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (3).jpg

Подрядчик уже демонтирует старое покрытие на пешеходной зоне и укладывает основание под новое. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

Работы ведут по муниципальной программе комплексного благоустройства. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg

В администрации рассказали, что в сквере появится новое детское игровое оборудование с травмобезопасным покрытием. Игровой комплекс будет включать качели деревянные «Гнездо», качалку для детей с ограниченными возможностями, качалку «Улитка», качалку «Байк», фигурки «Кот Леопольд», «Чебурашка с апельсинами». 

сегодня, в 17:46
