В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами

Фото пресс-службы администрации Тулы.

А еще новый игровой комплекс будет включать качели «Гнездо», качалку «Улитка» и многое другое.

В сквере Славянский бульвар приступили к благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы. На территории общественного пространства установят детское игровое оборудование, заасфальтируют пешеходные дорожки и обновят газон.

Подрядчик уже демонтирует старое покрытие на пешеходной зоне и укладывает основание под новое.

Работы ведут по муниципальной программе комплексного благоустройства.

В администрации рассказали, что в сквере появится новое детское игровое оборудование с травмобезопасным покрытием. Игровой комплекс будет включать качели деревянные «Гнездо», качалку для детей с ограниченными возможностями, качалку «Улитка», качалку «Байк», фигурки «Кот Леопольд», «Чебурашка с апельсинами».