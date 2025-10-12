  1. Моя Слобода
В Доме-музее Вересаева открылась выставка богородицкого художника Петра Кобякова

Выставка «Живопись и рисунки художника П. А. Кобякова – свидетеля Великой Отечественной войны» — из фондов Богородицкого дворца-музея и парка.

Петр Кобяков — советский и российский художник, педагог, член Союза художников России. Он принимал активное участие в восстановлении разрушенного в годы войны дворца графов Бобринских. А также писал Богородицкий дворец в разное время — и до войны, и лежащим в руинах, и в ходе реставрации, и восстановленным. 

На выставке из фонда Богородицкого дворца-музея и парка будут представлена живопись и графика, а также личные вещи Петра Кобякова. 

Выставка продлится до 11 ноября. Вход свободный, 6+ 

Адрес музея: Тула, ул. Гоголевская, 82, тел. 56-77-31.
 

вчера, в 19:00 +2
Событие
художниккартинывыставка
Люди
Петр Кобяков
Место
Тула
