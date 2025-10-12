  1. Моя Слобода
Тульская областная филармония открыла 88-й концертный сезон
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская областная филармония открыла 88-й концертный сезон

11 октября прошел концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством дирижера – народного артиста СССР Юрия Симонова.

Концерт состоялся в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

фил1.jpg

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр культуры и туризма Ольга Гремякова поздравила артистов и жителей региона с открытием 88-го концертного сезона в Тульской областной филармонии. Она поблагодарила Юрия Симонова за многолетнее сотрудничество с филармонией и плодотворное наставничество над Тульским симфоническим оркестром. 

- Тульская областная филармония на протяжении многих десятилетий является хранителем и продолжателем богатейших музыкальных традиций региона. Учреждение регулярно представляет публике высококлассные академические и классические проекты, которые привлекают как местных жителей, так и гостей области. Благодаря этому Тульская область заслуженно претендует на звание одного из ведущих культурных центров страны, — сказала Ольга Гремякова.

фил3.jpg

В программе вечера в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии прозвучали фантазия для оркестра «Камаринская», увертюра, вальс, краковяк и полонез из оперы «Жизнь за царя» Глинки, симфония № 3 фа мажор Брамса

фил4.jpg

В новом сезоне Тульская областная филармония предлагает своим гостям не только новые концертные программы и традиционные проекты, но и более комфортные условия для наслаждения искусством. Так, благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в концертном зале установлены 750 комфортабельных кресел. Также для маломобильных посетителей установлен современный лифт, обеспечивающий удобный доступ в зал.

12 октября, в 15:00 +2
Событие
Тульская областная филармонияновый сезон
Люди
Ольга ГремяковаЮрий Симонов
Место
Тула
За месяц около 50 000 жителей Тульской области оформили электронные льготные рецепты
За месяц около 50 000 жителей Тульской области оформили электронные льготные рецепты
Фестивали, друзья и драйв от дороги: тульские байкеры рассказали, чем запомнился мотосезон-2025
Фестивали, друзья и драйв от дороги: тульские байкеры рассказали, чем запомнился мотосезон-2025
