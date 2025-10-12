Тульская областная филармония открыла 88-й концертный сезон

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Концерт состоялся в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр культуры и туризма Ольга Гремякова поздравила артистов и жителей региона с открытием 88-го концертного сезона в Тульской областной филармонии. Она поблагодарила Юрия Симонова за многолетнее сотрудничество с филармонией и плодотворное наставничество над Тульским симфоническим оркестром.

- Тульская областная филармония на протяжении многих десятилетий является хранителем и продолжателем богатейших музыкальных традиций региона. Учреждение регулярно представляет публике высококлассные академические и классические проекты, которые привлекают как местных жителей, так и гостей области. Благодаря этому Тульская область заслуженно претендует на звание одного из ведущих культурных центров страны, — сказала Ольга Гремякова.

В программе вечера в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии прозвучали фантазия для оркестра «Камаринская», увертюра, вальс, краковяк и полонез из оперы «Жизнь за царя» Глинки, симфония № 3 фа мажор Брамса

В новом сезоне Тульская областная филармония предлагает своим гостям не только новые концертные программы и традиционные проекты, но и более комфортные условия для наслаждения искусством. Так, благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в концертном зале установлены 750 комфортабельных кресел. Также для маломобильных посетителей установлен современный лифт, обеспечивающий удобный доступ в зал.