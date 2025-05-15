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Заплыв, мастер-класс по навигации и песни у костра: на Советском водохранилище пройдет фестиваль «Новые горизонты»

Заплыв, мастер-класс по навигации и песни у костра: на Советском водохранилище пройдет фестиваль «Новые горизонты»

Фестиваль Русского Географического Общества состоится 24-25 мая.

Что: водный фестиваль «Новые горизонты»

Где: Щекинский район, Советское водохранилище, координаты — 53.943386, 37.654485, въезд справа через парковку ГРЭС

Когда: 24–25 мая, начало в 9.00

В эти дни на берег Советского водохранилища в Щекинском районе Тульское отделение РГО проведет масштабное мероприятие. Основными участниками станут тульское объединение «Корабелы», поисковый отряд «Звезда», клуб исторической реконструкции «Северная Русь», турклубы, геологи, археологи, краеведы и просто путешественники.

 

В программе фестиваля:

  • Мастер-классы по краеведению, навигации и ориентированию на местности.
  • Заплыв на маломерных судах участников клуба «Корабелы».
  • Организованный пеший поход по историческим местам и окрестностям.
  • Мастер-класс по изготовлению Тульских пряников от фабрики «Пряничная столица».
  • Встречи и лекции членов поискового отряда «Звезда» и клуба исторической реконструкции «Северная Русь».
  • Развлекательная программа и конкурсы от партнера фестиваля «Фитнес-Парк».

А вечером — бардовские песни у костра под звездами и ночевка в палаточном лагере.

Афиша.jpg

Ссылка на мероприятие: https://vk.com/ng_rgo

Вход свободный. 0+

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