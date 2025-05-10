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«Голосами переживших Великую Отечественную войну»: в Туле презентовали трогательный фильм-интервью
Фото Александра Птицына.

«Голосами переживших Великую Отечественную войну»: в Туле презентовали трогательный фильм-интервью

Показ состоялся 9 мая в большом зале Творческого индустриального кластера «Октава».

Документальный фильм-интервью «Голосами переживших Великую Отечественную войну — это работа режиссера Максима Ефимова и автора идеи и интервьюера Екатерины Васьковой. Фильм собран из более чем 10 интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками, узниками концлагерей и тружениками тыла. Никаких актеров — только реальные люди, которые делятся личным на фоне публичных военных событий на фронте и в тылу.

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Фильм в «Октаве» представили авторы и специально приглашенный почетный гость — Фаина Перецовна, бывшая узница гетто.

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Екатерина Васькова:

- Героев становится все меньше, и так важно успеть сохранить их живые свидетельства о непростом времени времен Великой Отечественной войны. Истории ветеранов и людей, которые жили в годы войны учат любить Родину, трудиться, вести правильный образ жизни и любить.

Смотрим!

 

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