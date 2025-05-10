«Голосами переживших Великую Отечественную войну»: в Туле презентовали трогательный фильм-интервью

Фото Александра Птицына.

Документальный фильм-интервью «Голосами переживших Великую Отечественную войну — это работа режиссера Максима Ефимова и автора идеи и интервьюера Екатерины Васьковой. Фильм собран из более чем 10 интервью с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками, узниками концлагерей и тружениками тыла. Никаких актеров — только реальные люди, которые делятся личным на фоне публичных военных событий на фронте и в тылу.

Фильм в «Октаве» представили авторы и специально приглашенный почетный гость — Фаина Перецовна, бывшая узница гетто.

Екатерина Васькова:

- Героев становится все меньше, и так важно успеть сохранить их живые свидетельства о непростом времени времен Великой Отечественной войны. Истории ветеранов и людей, которые жили в годы войны учат любить Родину, трудиться, вести правильный образ жизни и любить.

Смотрим!