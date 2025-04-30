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Участники фестиваля «Толстой без бороды» представят интерактивный променад-спектакль в Ясной Поляне
Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Участники фестиваля «Толстой без бороды» представят интерактивный променад-спектакль в Ясной Поляне

Его премьера состоится 8 июня – накануне дня рождения музея.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» объявляет старт третьего сезона фестиваля «Толстой без бороды». В этом году фестиваль посвящен современному танцу и уникальной яснополянской природе, которая вдохновляла Льва Толстого на создание великих произведений.

С 3 по 8 июня 2025 года в Ясной Поляне пройдет масштабная танцевальная лаборатория «Природа танца». Вместе с хореографами из Санкт Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова три тульских танцевальных коллектива создадут сайт-специфик спектакль — пластичный диалог с природой.

Под руководством мастеров современного танца участники подготовят постановки, которые станут основой большого променад-перформанса по яснополянскому заповеднику.

— Мы искренне верим в волшебство пластики и движения — в то, что рассказ о ценности природы Ясной Поляны языком современного танца попадет в сердца наших зрителей и произведет в них самый правильный, экологически значимый эффект, — рассказывает координатор фестиваля Ольга Глазунова.

Премьера спектакля состоится 8 июня накануне дня рождения музея. Зрителей ждет путешествие по заповеднику, где танец станет связующим звеном между прошлым и настоящим, искусством и природой.

 

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