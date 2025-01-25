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В Ясной Поляне пройдет прямая трансляция спектакля Евгения Цыганова по пьесе Бродского
Фото предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна.

В Ясной Поляне пройдет прямая трансляция спектакля Евгения Цыганова по пьесе Бродского

28 января в 18.00 в кинотеатре «Время кино» на широком экране покажут спектакль «Мрамор». 18+

Показ состоится в день памяти Иосифа Бродского. Яснополянские зрители увидят прямую трансляцию из музея «Полторы комнаты» в Санкт-Петербурге.
 
В 1984 году поэт Иосиф Бродский написал пьесу «Мрамор». Действие происходит во втором веке «после нашей эры» в тюремной камере. В ней пожизненно сидят главные герои Туллий и Публий, за которыми безостановочно наблюдают скрытые камеры.

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Автором идеи спектакля на основе пьесы Иосифа Бродского выступил Евгений Цыганов, он же исполнит главную роль. Также в постановке задействованы актеры Денис Самойлов и Василий Михайлов.

— «Мрамор» уже не раз ставился в театрах. В том числе — при жизни Бродского, в Гамбурге в 1987-м. Мы же решили, что хотим поставить спектакль не на сцене, а прямо в Полутора комнатах, где Иосиф Бродский жил с 1955 по 1972 год, вплоть до отъезда в эмиграцию. И, следуя за идеей Бродского, заключенные в камере окажутся одни. Только скрытые телекамеры будут наблюдать за героями, — говорят создатели постановки.

После показа в лектории музея «Полторы комнаты» состоится встреча с актерами, которая также будет транслироваться онлайн. Яснополянский кинотеатр станет единственной площадкой онлайн-показа спектакля в Тульской области.
 
Адрес кинотеатра «Время кино»: д. Ясная Поляна, 142-а. 

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