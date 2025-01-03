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SHAMAN привел на телевидение свою 10-летнюю дочь Варю
Фото из архива Myslo.

SHAMAN привел на телевидение свою 10-летнюю дочь Варю

Певец признался, что девочку пришлось долго уговаривать.

Переживший не так давно второй развод Ярослав Дронов рассказывал, что из-за чрезмерной востребованности у него просто не остается времени на личную жизнь. Но со своей единственной дочерью, рожденной в первом браке, он находит время общаться, пишут наши коллеги. 

И сейчас Ярослав решил привести ее на телевидение. Вместе с Варварой SHAMAN исполнил композицию «Новогодние игрушки» в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

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Дочь SHAMANа Варвара, кадр из шоу.

Дронов признался, что ему пришлось долго уговаривать дочь, чтобы она пришла с ним на телевидение.

— Когда возникла идея исполнить эту песню, естественно, мне пришлось с ней поговорить. Потому что она девушка с характером. Уговорили, сказали, что все будет в порядке. 

Варвара родилась в первом браке Ярослава с преподавательницей музыки Мариной Рощупкиной. После того как Дронов уехал покорять Москву, девочка осталась с матерью в Тульской области.

 

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Тульская область

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