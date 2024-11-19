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В Туле пройдет финал Официальной Оружейной лиги КВН

В Туле пройдет финал Официальной Оружейной лиги КВН

Он состоится 24 ноября в 16.00 на сцене актового зала ТулГУ по адресу: пр. Ленина, 92.

В финале встретятся четыре команды, ставшие лучшими в этом сезоне. За звание чемпиона поборются коллективы: «На диване» (Тула), «Патриоты юмора» (Плавск), «Ангелы Чарли» (Тула — Белгород), «Таков путь» (Москва).

Всем командам предстоит попробовать свои силы в четырех конкурсах: приветствие, импровизация, капитанский конкурс и музыкальное домашнее задание.

Чемпион Официальной Оружейной лиги КВН выступит на финальном этапе проекта «Кубок чемпионов. Наставники», который пройдет в рамках 36-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» в городе Сочи.

Бесплатные билеты можно получить по ссылке.

За новостями Оружейной лиги можно следить в официальной группе ВКонтакте или в телеграм-канале.

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