  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские самбисты успешно выступают на первенстве ЦФО - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские самбисты успешно выступают на первенстве ЦФО

Тульские самбисты успешно выступают на первенстве ЦФО

Соревнования проходят в Людиново.

С 17 по 20 ноября в Калужской области проходит первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. В соревнованиях принимают участие более 450 спортсменов из 16 регионов.

18 ноября воспитанник СШОР «Юность» Павел Горин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг (тренер В. Н. Бородаенко, Н. А. Ковях).

Представитель «ОблСШОР по единоборствам» Константин Рытов стал победителем в весовой категории до 88 кг (тренер А. М. Максимова, Д. А. Максимов).

Лилия Козел в весовой категории до 72 кг стала бронзовым призером (тренер В. В. Выборнов, Р. В. Выборнов, О. М. Выборнова).

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:25 0
Другие статьи по темам
Прочее
спортЦФОсамбосоревнованияТулатульские самбисты

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пройдет финал Официальной Оружейной лиги КВН
В Туле пройдет финал Официальной Оружейной лиги КВН
В Туле женщина выпала из окна дома на улице Калинина
В Туле женщина выпала из окна дома на улице Калинина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.