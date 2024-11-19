Тульские самбисты успешно выступают на первенстве ЦФО

С 17 по 20 ноября в Калужской области проходит первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. В соревнованиях принимают участие более 450 спортсменов из 16 регионов.

18 ноября воспитанник СШОР «Юность» Павел Горин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг (тренер В. Н. Бородаенко, Н. А. Ковях).

Представитель «ОблСШОР по единоборствам» Константин Рытов стал победителем в весовой категории до 88 кг (тренер А. М. Максимова, Д. А. Максимов).

Лилия Козел в весовой категории до 72 кг стала бронзовым призером (тренер В. В. Выборнов, Р. В. Выборнов, О. М. Выборнова).