Школьник из Тулы принял участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех»

Фото предоставлены телеканалом Пятница.

Участником пятого выпуска шоу, в котором дети зарабатывают деньги своим умом, стал 15-летний туляк Ярослав Володичев.

Ярослав Володичев увлекается ораторским мастерством. Удастся ли ему выиграть денежный приз, можно увидеть 31 октября в 22.00 на телеканале «Пятница!»

В «Умнее всех» играют дети от 10 до 15 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта — Тина Канделаки.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

Третий сезон шоу состоит из 12 игр и суперфинала.