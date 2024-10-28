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Ночь искусств в филиале ГИМ: новые факты о Тульской области, «ожившие портреты» и оперные арии

Ночь искусств в филиале ГИМ: новые факты о Тульской области, «ожившие портреты» и оперные арии

3 ноября Филиал Исторического музея в Туле будет работать до 23.00 (кассы до 22.30).

Филиал Исторического музея в Туле традиционно станет участником Всероссийской акции «Ночь искусств». Во время акции экскурсии и специальные мероприятия можно посетить по льготной стоимости.

Юным посетителям музея адресована интерактивная программа молодежного театра-студии «МЮСЛИ». Ее участникам предлагается «шагнуть за раму» — перевоплотиться в персонажей великих живописных полотен, представить, о чём они думали, что чувствовали, о чём мечтали. Артисты театра-студии «МЮСЛИ» в игровой форме познакомят детей со знаменитыми живописцами и их произведениями. Посетители услышат монологи «оживших» героев картин и попробуют понять, из каких элементов складывается портрет.

В Ночь искусств пройдет серия коротких экскурсий по выставке «Донбасс». Экскурсоводы расскажут, как и почему Донбасс стал частью Российской империи, познакомят с его историей. Богатый природными ресурсами Донбасс на протяжении веков развивался как промышленный центр: здесь добывали и обрабатывали уголь, в период индустриализации СССР именно здесь зародилось движение ударников труда, основоположником которого был Алексей Стаханов. Становление шахтерского дела и металлургии, роль конкретных людей в этих процессах и событиях, связи Донбасса с тульским краем также найдут отражение в рассказе.

Мастер-классы «Орнаменты Тульской губернии» помогут научиться «читать» народные костюмы. У одежды наших предков было не только практическое, но и сакральное назначение. В народе верили, что орнаменты, украшавшие национальный костюм, играли роль оберегов и были способны защитить от нечистой силы. 

Неизвестные ранее факты истории тульского края представит замдиректора областного Госархива Юрий Смирнов в ходе лекции «Народ и война. Тульская губерния в годы Первой мировой войны. 1914-1917 гг.». 

У любителей истории и краеведов в Ночь музеев будет возможность познакомиться с уникальным изданием, подготовленным сотрудниками Госархива Тульской области. Книга «Романовы и Тульский край» уже стала библиографической редкостью.  

Любителей музыкальной классики ждет концерт ансамбля EL CLASSIC. В программе – признанные мировые шедевры разных эпох. 

Программа мероприятий, 12+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 - экскурсия по выставке «Донбасс».

16.00 - интерактивная программа театра-студии «МЮСЛИ» «Шагнуть за раму».

17.00 — лекция «Народ и война. Тульская губерния в годы Первой мировой войны. 1914-1917 гг.».

18.00 — лекция «Казанская икона Богородицы».

18.00 – 22.00 — мастер-классы «Орнаменты Тульской губернии».

19.00 — презентация издания «Романовы и Тульский край» (предварительная регистрация по телефону + 7(4872) 77 31 65).

20.00 — концерт ансамбля EL CLASSIC.

Стоимость билетов на мероприятия акции «Ночь искусств» уточняйте по телефону +7 4872 77 31 65 и на сайте tula.shm.ru.

В программе возможны изменения.

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